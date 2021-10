Premium Financieel

’Glastuinbouw overleeft de winter niet met deze gasprijzen’

Het is nog lang geen winter, maar nu al zuchten kwekers van bloemen, tomaten, komkommers en paprika onder de stijgende gasprijzen. „De regering moet ingrijpen, want hier kun je niet voor telen”, waarschuwen glastuinbouwers over de kosten. De consument gaat het hoe dan ook merken. „Lege schappen drei...