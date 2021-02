Studentencorps mag conciërge niet ontslaan na woede-uitbarsting

Foto is van voor de coronacrisis, en houdt geen verband met het verhaal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een woede-uitbarsting van een conciërge bij een studentenvereniging, die daarop arbeidsongeschikt raakt, is niet genoeg voor ontslag. De 62-jarige man, in dienst om de meubels te repareren die tijdens feestjes worden kapotgemaakt, moet een passende functie krijgen via het uitgebreide netwerk van leden en oud-leden van de vereniging, vindt de rechtbank in Den Haag.