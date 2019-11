'Wall Street komt bij van records'

Peking en Washington hebben volgens de Chinese overheid een "consensus bereikt" over het beslechten van een aantal pijnpunten in het handelsconflict. Ook maakten de twee kampen afspraken om over de resterende, openstaande punten te onderhandelen.

Meerdere bedrijven staan in de belangstelling. Chipconcern Intel zou de verkoop bekijken van een onderdeel dat chips maakt voor apparaten die actief zijn met internet in huis, de connected home-divisie. Zorgdienstverlener CVS Health voert naar verluidt gesprekken met activistische belegger Starboard Value. De investeerder zou een belang in het zorgbedrijf hebben genomen.

Best Buy

HP Enterprise zag in het voorbije kwartaal zijn omzet dalen. De onderneming heeft nog altijd last van van moeilijke marktomstandigheden en verminderde vraag naar zijn computersystemen voor in datacentrums. Bij budgetwinkelketen Dollar Tree en kledingverkoper Abercrombie & Fitch daalde de winst op jaarbasis, wat marktkenners als teleurstellend bestempelden.

Elektronicaketen Best Buy maakt zich op voor een hogere opening. De onderneming deed afgelopen kwartaal goede zaken en voerde in de thuismarkt zijn vergelijkbare omzet op, met meer dan waar analisten vanuit gingen. Ook sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods steeg in de voorbeurshandel, na een stijging van zowel de omzet als de winst.

Alibaba

Alibaba komt mogelijk ook in beweging. De Chinese webwinkelgigant beleefde een succesvol beursdebuut in Hongkong. Het aandeel Alibaba steeg daar 2 procent. Het was de grootste beursgang ter wereld in 2019 tot nu toe. In 2014 ging Alibaba al naar de beurs in New York.

Verder staan nieuwe cijfers over het consumentenvertrouwen, de huizenprijzen en verkopen van nieuwe woningen op de rol. Ook geven computerproducenten HP Inc en Dell nabeurs een kijkje in de boeken.

De breder samengestelde S&P 500 kreeg er maandag 0,8 procent bij tot 3133,64 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 1,3 procent aan tot 8632,49 punten. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 28.066,47 punten.