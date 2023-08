Opsteker VDL Nedcar met bouw van duizenden zelfrijdende stadsshuttles

De twee familiebedrijven willen hiermee inspringen op op de groeiende vraag van openbaar vervoerbedrijven naar alternatieve vervoersconcepten, vooral autonoom rijden. OV-bedrijven met name in grote steden in Europa, Noord-Amerika en delen van Azië zien in zelfrijdende stekkershuttles een oplossing om de uitdijende reizigersstromen aan te kunnen, aldus VDL en Schaeffler in een gezamenlijke persverklaring. Het is duurzaam, makkelijk toegankelijk en het tekort aan chauffeurs wordt hiermee getackeld.

Vooral in daluren kunnen grotere bussen geleidelijk worden vervangen door kleinere autonoom rijdende voertuigen die op aanvraag beschikbaar zijn. Consumenten kunnen de bus met een app oproepen.

Eerste busjes in Duitsland

De nieuw ontwikkelde shuttles zullen het eerst in Duitsland rijden, omdat dit het eerste land in Europa is waar zelfrijdende voertuigen zonder chauffeur de openbare weg op mogen. De bussen krijgen zes vaste en drie flexibele zitplaatsen en hebben een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

De bussen worden geproduceerd bij het Mobility Innovation Center van VDL in Born, het huidige Nedcar. Hoewel de twee uitgaan van ’enkele duizenden’ shuttles in 2030, zal het volume erg afhankelijk zijn van de haalbare omzet. Desalniettemin is dit een opsteker voor Limburg, omdat volgend jaar het contract met BMW ophoudt waarvoor het familieconglomeraat in Born Mini’s en BMW’s assembleert en er mogelijk enkele duizenden mensen hun baan verliezen.

Radiogolven en radardetectie

Met de Duits-Nederlandse samenwerking willen VDL en Schaeffler aantonen in een vroeg stadium betrokken te willen zijn bij de omslag naar emissieloos zelfrijdend openbaar vervoer. De twee concerns werken samen met het Israëlische Mobileye dat de autonome rij-systemen van de shuttlevoertuigen levert. Dat gaat via sensorsystemen van surroudcamera’s, radiogolven en radardetectie.

„Dit voertuigconcept past naadloos in onze brede mobiliteitspropositie die design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en services omvat. Uiteraard is deze beoogde samenwerking een fantastische mogelijkheid om te pioneieren en te innoveren met onze partners Schaeffler en Mobileye”, zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep.

Elektrificatie

VDL is voorloper en innovatief op het gebied van bus- en autoproductie en Europees koploper in de elektrificatie van zwaardere voertuigen zoals stadsbussen. Schaeffler is leverancier van systemen en onderdelen voor geëlektrificeerde aandrijflijnen en stuursystemen voor de auto-industrie.

Schaeffler en VDL lichten hun samenwerking maandag op de automotive beurs IAA Mobility in München verder toe.