Getroffen reisbranche goed voor €17 miljard

Internationaal toerisme groeide de afgelopen jaren hard. Dat is ook terug te zien in het aantal bestedingen van buitenlandse reizigers in Nederland. Die lagen vorig jaar ruim de helft hoger dan in 2014. Het overgrote deel (88 procent) van alle uitgaven van buitenlanders in Nederland kwam uit Europa.

Nederlandse reizigers gaven vorig jaar in het buitenland 20 miljard euro uit. Dat staat gelijk aan 9 procent van de totale import van diensten uit het buitenland.

De reisbranche is een van de sectoren die het hardst geraakt worden door de Covid-19-pandemie. Overheden wereldwijd, waaronder die van Nederland, raden het ten zeerste af om nog naar het buitenland te reizen. Luchtvaartmaatschappijen voeren nog amper vluchten uit, omdat veel landen de grenzen dichtgooien om de verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

De totale dienstenhandel van Nederland met het buitenland groeide vorig jaar ook. Nederlanders verleenden vorig jaar voor 234,2 miljard euro aan diensten voor het buitenland, wat 7 procent meer is dan in 2018. De invoer van diensten steeg op jaarbasis met 4 procent tot 217,9 miljard euro.