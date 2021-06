Futures: AEX richting winst en recordstand

De AEX sloot donderdag al 1,1% hoger bij 732,70. Vandaag komt het recordslot van 734,89 punten vanmiddag in zicht.

Steun in de rug is volgens brokers het rentebesluit van de Bank of England, het bestuur liet de rente en zijn opkoopprogramma ongewijzigd.

ING-econoom Carsten Brzeski wijst op het hogere Ifo-cijfer voor vertrouwen in de Duitse economie. Beleggers zien een heropening van de economie, wat verwachtingen over groei verhoogt. De oplopende inflatie in Europa en Noord-Amerika is tijdelijk, maar zal langer doorgaan dan tot nu werd aangenomen, aldus Brzeski. „Een hele reeks eenmalige factoren stuwt de inflatie op, die waarschijnlijk tot volgend jaar zal aanhouden.”

Azië en VS hoger

In Azië noteren de beurzen winst, de Nikkei noteert 0,7% in de plus, de Hangseng-index wint 1,1%, Shanghai heeft een plus van 0,8%.

In New York gaan beurzen volgens de futures naar een hogere opening, de Dow Jones zou met rond 0,4% winst beginnen.

Beleggers werken ook met een 0,1% duurdere euro bij $1,1937. Bitcoin daalt 0,7% tot $34.629. De rentevergoeding van de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie stijgt tot 1,50%, de vergoeding voor de Duitse bund en Britse tegenhanger ging omlaag tot respectievelijk -0,186% en -0,0381. De Nederlandse staatsschuld gaat tegen -0,059% weg.

Air France KLM kon voor €800 miljoen ophalen met nieuwe obligaties. De luchtvaartcombinatie wil de opbrengst van de obligaties gebruiken om een deel van de staatssteun terug te betalen die Nederland en Frankrijk vorig jaar hebben verstrekt. Aanvankelijk mikte het Frans-Nederlandse concern op een opbrengst van €600 miljoen, er zou voor €2,2 miljard door beleggers zijn ingetekend.