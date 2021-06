Neways stijgt fors in overnamestrijd op groen Damrak

De hoofdindex wint 0,3% tot 734,6 punten. AEX is donderdag 1,1% hoger gesloten bij 732,70. Vandaag komt mogelijk het recordslot van 734,89 punten vanmiddag in zicht. De Midkap pakt 0,4% bij 1046,9 punten.

Europa koerst verdeeld: de Britse FTSE 100 wint 0,2%, de Franse en Duitse hoofdindices gaan 0,2% lager.

Het laatste Gfk-cijfer toont een verder herstel van het gemoed van Duitse consumenten, vergeleken op maandbasis. „Het consumentenvertrouwen is sterk verbeterd”, concludeert OHV Vermogensbeheer.

In Azië is de Nikkei 0,7% in de plus gesloten. De Hangseng-index wint 1,4%, Shanghai heeft een plus van 1,3%. Chairman Osamu Nagayama van Toshiba stapt onder druk van aandeelhouders op. Uit een rapport opgesteld door advocaten van aandeelhouders bleek dat het management van Toshiba nauw samenwerkte met het ministerie van Economische Zaken om buitenlandse aandeelhouders te beletten hun rechten bij Toshiba uit te oefenen.

Dollar zakt, Wall Street wint

In New York gaan beurzen volgens de futures naar een hogere opening, de Dow Jones zou met rond 0,4% winst beginnen. De indices zetten donderdag nieuwe pieken neer. Microsoft is door de grens van $2000 miljard marktwaarde gegaan, Apple staat op $2200 miljard.

Op de agenda staat vanmiddag het nieuwste Amerikaanse inflatiecijfer. De dollar gaat in reactie terug tegen munten als de euro, bij $1,19418.

ING-econoom Carsten Brzeski wijst voor het sentiment op het nieuwe hogere Ifo-cijfer voor vertrouwen in de Duitse economie. Beleggers zien een aansterking van de bedrijvigheid, wat verwachtingen over groei dit najaar stuwt. ECB-bestuurder DeGuindos meldde 3% inflatie voor eind dit jaar te verwachten.

De oplopende inflatie in Europa en Noord-Amerika is tijdelijk, maar zal langer doorgaan dan tot nu werd aangenomen, aldus Brzeski. „Een hele reeks eenmalige factoren stuwt de inflatie op, die waarschijnlijk tot volgend jaar zal aanhouden.”

Volgens broker CMC zijn grote beleggers inmiddels overtuigd van de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell dat inflatie onder controle blijft.

De rentevergoeding van de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie stijgt tot 1,50%, de vergoeding voor de Duitse bund en Britse tegenhanger ging omlaag tot respectievelijk -0,186% en -0,0381. De Nederlandse staatsschuld gaat tegen -0,059% weg.

Bitcoin sterkt 4% aan tot $34.461.

Neways in vizier

Staalproducent ArcelorMittal wint 2,4% en leidt de AEX. Techinvesteringsfonds Prosus volgt met 0,7% koersstijging.

Shell houdt 0,5% winst. Halfgeleider ASMI plust 0,7%.

Betalingenverwerker Adyen verliest 0,8%, bierbrouwer Heineken raakt 0,9% achterop.

Bij de middelgrote fondsen gaat Galapagos met 1,9% aan kop.

Air France KLM wint 1,2%. De luchtvaartmaatschappij kon voor €800 miljoen ophalen met nieuwe obligaties. De luchtvaartcombinatie wil de opbrengst van de obligaties gebruiken om een deel van de staatssteun terug te betalen die Nederland en Frankrijk vorig jaar hebben verstrekt. Aanvankelijk mikte het Frans-Nederlandse concern op een opbrengst van €600 miljoen, er zou voor €2,2 miljard door beleggers zijn ingetekend.

PostNL staat onderin de Midkap op 1,2% verlies.

Rond het Brabantse elektronicabedrijf Neways (+3,2%) is een biedingoorlog begonnen. Het management onder leiding van ceo Eric Stodel heeft een ’witte ridder’ gevonden in de Twentse belegger Bernard ten Doeschot die €14,55 per aandeel biedt. Terwijl er van VDL een vijandig bod van €13 ligt.

Ten Doeschots investeringsmaatschappij Infestos wil 60% van de aandelen kopen en de beursnotering van Neways behouden.

Bij de smallcaps levert CM.com 6,5% koerswinst. In zijn sector kwam fintechbedrijf Tink voor €1,8 miljard in handen van creditcardmaatschappij Visa. ABN Amro (+1%) was een van de eerste investeerders in Tink.

