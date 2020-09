Thierry Baudet met vriendin op fotojacht

„Door autopech waren we op vakantie gestrand en namen we de trein naar San Remo. Op de scooter hebben we in 24 uur de stad verkend en op de mooiste plekken foto’s gemaakt. Ik wil meer Italiaanse steden zo vastleggen. Ze zijn in zwart-wit omdat kleur afleidt”, vertelde Davide. Het riep de sfeer van de stad van vijftig jaar geleden op. Baudet bleek alleen water te drinken. „Ik ben al veertien kilo afgevallen en ga nog even door.”

Kamerlid Theo Hiddema (l.) en kasteelheer Alex van Helsdingen.

Op de opening waren diverse partijleden aanwezig, onder wie het in de buurt wonende FvD-Kamerlid Theo Hiddema. Hij sprak uitgebreid met kasteelheer Alex van Helsdingen van Kasteel Sterkenburg in Driebergen die in zijn fraaie Jaguar Cabriolet was komen aanrijden. „We zijn de vergader- en opleidingslocatie van Forum”, zei de kasteelheer. Hiddema gaf hem een hand.

Kan dat wel met corona? „Ik geef een selecte groep mensen een hand. Ik ga daar heel zorgvuldig mee om. Ik kan niet leven zonder positiviteit. Mijn leven is sowieso tot afzijdigheid voorbestemd. Ik hou niet van grote groepen. Daarom heb ik tegen de 1,5 meter afstand houden helemaal geen bezwaar”, legde Hiddema uit. De twee bleken beiden liefhebbers van katten te zijn. Die van de kasteelheer heet Thomas en die van het Kamerlid Bram, ooit vernoemd naar kastelein Bram van café De Zwart op het Spui. Die heeft op zijn beurt een teckel die Theo heet.

De kat was de reden waarom Hiddema op een gegeven moment huiswaarts moest. Bij café Brandon op de hoek Keizersgracht/Leliegracht ’struikelde’ hij echter. Daar zat voormalig tv-ster Jan Lenferink van onder meer het programma RUR aan de wijn. Een oude openstaande rekening werd ter plekke via uitwisseling van een banknummer geslecht. Een kostbare middag voor Hiddema, want Lenferink meldde van het geld „minstens een maand te kunnen leven”.