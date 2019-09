Koers kaartenmaker AND stort in

De omzet steeg met 13 procent tot 0,6 miljoen euro. Het nettoresultaat verbeterde met bijna een kwart tot een verlies van 0,7 miljoen euro.

Topman Thierry Jaccoud herhaalt dat 2019 een transitiejaar is voor het bedrijf. AND wil zich meer toeleggen op verrijkte digitale kaarten die onder meer kunnen worden gebruikt voor zelfrijdende auto’s. De onderneming gaf zoals gebruikelijk geen verwachtingen af.

AND zei ook moeilijkheden te ondervinden in de vervanging van accountant Grant Thornton. Die liggen volgens het bestuur „buiten de controle van het bedrijf.” Het vinden van een nieuwe accountant wordt niet voor het einde van het jaar voorzien. AND praat momenteel met onder meer toezichthouder AFM en beursuitbater Euronext over de kwestie.

Het aandeel dook rond 11.00 uur meer dan 20% omlaag.