ING: grote ambitie bij ondernemers om te verduurzamen

Door Gabi Ouwerkerk

Personeel stelt duurzaamheid vaker als eis Ⓒ FOTO Getty Images

Amsterdam - Zeven op de tien Nederlands bedrijven wil van het gas af en bijna de helft daarvan wil dit voor eind 2024 bereiken. Het jaarlijkse verduurzamingsonderzoek van ING laat een duidelijke versnelling zien in de ambitie van ondernemers om te willen verduurzamen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen door alle onzekerheden in de markt de bereidheid juist daalde.