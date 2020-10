Voorzichtige consumenten drukken resultaten Visa

De crisis zorgt onder meer voor oplopende werkloosheid en onzekerheid als gevolg van de recessie wereldwijd. Dit alles zorgde er in het derde kwartaal mede voor dat Visa 13 procent minder transacties te verwerken kreeg. Daarbij daalde het totale bedrag dat met de kaarten werd uitgegeven met een tiende.

Met name bij de internationale betalingen heeft Visa duidelijk met de crisisimpact te maken. Wereldwijd was hier sprake van een daling van het aantal transacties met 47 procent, omdat mensen veel minder reizen dan voorheen.

Visa hield onder de streep nog wel 2,4 miljard dollar over. Dat was minder dan de ruim 3 miljard dollar een jaar eerder. De omzet zakte met 17 procent tot 4,8 miljard dollar. Het was voor Visa de tweede keer in de geschiedenis dat de kwartaalomzet op jaarbasis daalde sinds de beursgang in 2008.