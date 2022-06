Premium Het beste van De Telegraaf

In memoriam: Internet Explorer werd ingehaald door innovatie en eenvoud

Door Chris Broesder

HAARLEM - In het begin van het internettijdperk was het voor velen de poort tot het wereldwijde web. Maar uiteindelijk jaagde Microsoft met de massaal gebruikte Internet Explorer veel klanten tegen zich in het harnas met arrogantie, dwang en veiligheidslekken. Voor de misschien wel belangrijkste browser uit de geschiedenis rest straks slechts nog een eervolle vermelding in het Genesis-boek van het internet, want de ondersteuning stopt woensdag grotendeels.