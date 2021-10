‘Besluit over opening van Lelystad Airport valt in komende weken’

Binnenland

Schiphol: storing opgelost en Polderbaan weer open

De storing aan de naderingsverlichting van de Polderbaan op Schiphol is rond 15.00 uur verholpen, meldt een woordvoerster van de luchthaven woensdagmiddag. Piloten kunnen door deze verlichting van een afstand zien waar de landingsbaan is. Door de storing was de baan tijdelijk buiten gebruik.