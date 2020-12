AEX met vaccin-hoop goed bestand tegen harde lockdown

De AEX staat rond kwart voor drie 0,7% hoger op 617,5 punten. De AMX pakt er gesteund door de zeer grote animo bij Boskalis 1,2% bij op 896,2 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters kleuren eveneens nog steeds groen. De Duitse DAX en Franse CAC 40 pakken er 0,6% bij. De Britse FTSE 100 klimt 0,3%.

Zoals maandag gaandeweg de dag al duidelijk werd, kondigde premier Mark Rutte om zeven uur ’s avonds aan dat onder meer niet-essentiële winkels en sportscholen tot 19 januari dicht gaan om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Duitsland gaat morgen op slot en diverse andere Europese landen overwegen een verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Uit China kwam wel goed nieuws. In november is de industriële productie met 7% gestegen en de detailhandelsverkopen namen met 5% toe.

"Glas nog steeds halfvol"

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat er ondanks de tegenwind van de lockdowns in EU-landen er nog steeds kracht in de markt zit. Hij wijst er op dat beleggers de focus leggen op de positieve ontwikkelingen, zoals de start van het vaccinatieprogramma in de VS. Ook is er volgens hem nog steeds de hoop dat de onderhandelingen bij de Brexit een goede afloop krijgt en er in Amerika nog een deal komt over nieuwe coronasteun. „Beleggers zien nog steeds het glas halfvol doordat ze voorbij de pandemie kijken. Het goedkope geld en de activiteit in de overnamemarkt geven eveneens steun. De opwaartse bijstelling van de prognoses bij een aantal bedrijven speelt ook een rol. Aan de andere kant liggen er nog wel beren op de weg zeker als er toch geen Brexit-deal zou komen.”

Deze week staat de Amerikaanse centrale bank (Fed) nog centraal op de agenda met het rentebesluit. Bonsee gaat er van uit dat de Fed-voorman Powell in de toelichting de boodschap gaat herhalen om klaar te staan indien er een economische verslechtering in Amerika gaat optreden, maar voorlopig nog de kaarten op de borst houdt met nieuwe acties.

ArcelorMittal in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat staalproducent ArcelorMittal met een winst van 5,5% riant aan kop, geholpen door een adviesverhoging naar kopen door de Franse bank Société Générale.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield doet ook goede zaken en wint 4,6%,

Shell pakt er 1,2% bij, mede dankzij een adviesverhoging naar kopen door de Amerikaanse bank Wells Fargo. Op maandag had de oliereus nog last van tegenwind.

Techinvesteerder Prosus klimt 1,2%, na door Credit Suisse op de kooplijst te zijn gezet.

ASML staat 1,5% hoger. De chipmachinefabrikant profiteert daarmee enigszins van het bericht dat Apple de productie van de iPhone in de eerste helft van volgend jaar flink wil verhogen.

KPN behoort met een min van 0,9% tot de schaarse daler. Heineken kijkt aan tegen een verlies van 1,6% vanwege de langdurige sluiting van de horeca.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakt 0,3% en staat daarmee rond het laagste niveau sinds maart 2019. De voormalige beurslieveling zit in het verdomhoekje na enkele tegenvallers, met als belangrijkste dat zijn reumamedicijn (voorlopig?) niet in de VS wordt toegelaten.

Boskalis blinkt uit

Midkapper Boskalis knalt 21,5% omhoog naar €22,50. Beleggers reageren enthousiast op het bericht dat een landontwikkelingsorder voor de luchthaven in Manilla is binnengesleept. Met een waarde van €1,5 miljard is dit het grootste project ooit voor de maritiem dienstverlener. KBC Securities ziet hierin aanleiding het koersdoel tot €23,50 op te trekken onder handhaving van zijn koopadvies.

Basic-Fit laat een herstel van 0,2% zien. Maandag zakte de fitnessketen ruim 5%, nadat duidelijk werd dat de sportscholen in Nederland dicht gaan. ING benadrukt dat de sluiting op een moment komt dat er gewoonlijk veel instroom van nieuwe leden is, maar dat Basic-Fit zijn concurrentiepositie wel kan verbeteren. Het houdadvies en het koersdoel van €30,50 blijven gehandhaafd.

Grandvision gaat 1,3% omlaag. Vorige week werd nogmaals duidelijk dat brillengigant EssilorLuxottica de overname van de Optiekketen voor €28 per aandeel niet wil doorzetten.

