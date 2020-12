Belegger koopt gretig ondanks lockdowns

De AEX staat om vijf voor elf 0,8% hoger op 617,7 punten. De AMX pakt er 1,3% bij op 897,1 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters winnen eveneens, na maandag al veelal hoger te zijn gesloten. De Duitse DAX en Franse CAC 40 pakken er 0,6% bij. De Britse FTSE 100 klimt 0,3%.

De indexfutures wijzen op een ongeveer 0,5% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Maandag sloot de Dow Jones-index 0,6% lager en de Nasdaq-index 0,5% hoger.

In Azië was de stemming vanochtend licht bedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% lager.

Zoals maandag gaandeweg de dag al duidelijk werd, kondigde premier Mark Rutte om zeven uur ’s avonds aan dat onder meer niet-essentiële winkels en sportscholen tot 19 januari dicht gaan om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Duitsland gaat morgen op slot en diverse andere Europese landen overwegen een verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Uit China kwam wel goed nieuws. In november is de industriële productie met 7% gestegen en de detailhandelsverkopen namen met 5% toe.

ArcelorMittal in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat staalproducent ArcelorMittal met een winst van 4,3% aan kop, geholpen door een adviesverhoging naar kopen door de Franse bank Société Générale.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield wint 1,8% en maakt daarmee het verlies van maandag weer goed.

Shell pakt er 1,7% bij, mede dankzij een adviesverhoging naar kopen door de Amerikaanse bank Wells Fargo.

Techinvesteerder Prosus klimt 1,2%, na door Credit Suisse op de kooplijst te zijn gezet.

ASML staat 0,7% hoger. De chipmachinefabrikant profiteert daarmee enigszins van het bericht dat Apple de productie van de iPhone in de eerste helft van volgend jaar flink wil verhogen.

KPN is met een min van 1,3% de grootste daler.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakt 0,3% en staat daarmee rond het laagste niveau sinds maart 2019. De voormalige beurslieveling zit in het verdomhoekje na enkele tegenvallers, met als belangrijkste dat zijn reumamedicijn (voorlopig?) niet in de VS wordt toegelaten.

Midkapper Boskalis wint 21,8%, op het bericht dat een landontwikkelingsorder voor de luchthaven in Manilla is binnengesleept. Met een waarde van €1,5 miljard is dit het grootste project ooit voor de maritiem dienstverlener. KBC Securities ziet hierin aanleiding het koersdoel tot €23,50 op te trekken onder handhaving van zijn koopadvies.

Basic-Fit sterkt 1% aan. Maandag zakte de fitnessketen ruim 5%, nadat duidelijk werd dat de sportscholen in Nederland dicht gaan. ING benadrukt dat de sluiting op een moment komt dat er gewoonlijk veel instroom van nieuwe leden is, maar dat Basic-Fit zijn concurrentiepositie wel kan verbeteren. Het houdadvies en het koersdoel van €30,50 blijven gehandhaafd.

Grandvision gaat 1,4% omlaag. Vorige week werd nogmaals duidelijk dat brillengigant EssilorLuxottica de overname van de Optiekketen voor €28 per aandeel niet wil doorzetten.

Ben je benieuwd hoe de beleggingsexperts Jim Tehupuring, Koen Bender en Nico Bakker tegen 2021 aankijken? En wat hun tips zijn? Meld je dan aan voor het online seminar, dat donderdagavond plaatsvindt.