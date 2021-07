Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Niemand had voor december 2019 ooit gehoord van corona. Ook verzekeraars niet en omdat er in de reisverzekering van ASR Schadeverzekering niet specifiek ’coronapandemie’ in de lijst van verzekerde gebeurtenissen voorkwam, keert de verzekeraar ook niet uit. Financieel klachtinstituut Kifid geeft de verzekeraar gelijk.