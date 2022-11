Beursblog: AEX werkt verlies snel weg met steun ASML en Aegon

Financieel

Beursblog: Wall Street zakt weg onder druk van tech; topmaand Dow

Wall Street liep maandag tegen verlies aan. Beleggers nemen wat gas terug na de stevige winsten eind vorige week en onderweg naar het Amerikaanse rentebesluit. Vooral Meta is bij de grote techfondsen weer de klos. Apple is ook in mindere doen. De Dow Jones-index had deze maand de wind krachtig in de...