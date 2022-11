Beursblog: PostNL herstelt krachtig, hoger slot voor AEX

Premium Cultuur

‘Lehman Trilogy’: Succesverhaal zonder schandalen

‘Welcome to America and good luck!’ Met deze woorden wordt de Duits-Joodse Henry Lehman in 1844 verwelkomd in New York. Vastbesloten de Amerikaanse droom waar te maken begint hij een winkeltje in stoffen. Al snel volgen zijn twee broers. Hun neus voor handel maakt dat de drie hun assortiment al snel...