Wall Street bij opening verder omlaag

De Dow-Jonesindex leverde in de openingsminuten 0,4 procent in tot 26.490 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,4 procent op 2940 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,8 procent tot 8051 punten.

Trump wil de importheffing van 10 procent per 1 september op 300 miljard dollar aan Chinese producten instellen. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren. China is van plan om tegenmaatregelen te nemen als de Verenigde Staten doorzetten met de nieuwe importtarieven. Beursgigant Apple leverde 1,6 procent in na een analistenrapport over de grote financiële impact van het handelsconflict op de techreus.

Olie- en gasconcern ExxonMobil (plus 0,1 procent) sloot zijn tweede kwartaal af met een lagere winst en omzet. De zwakkere gasprijzen en hogere investeringen in onder meer het olie- en gasrijke gebied Permian Basin speelden het bedrijf parten. Branchegenoot Chevron (plus 1,3 procent) zag zijn omzet eveneens teruglopen maar zette een hoger resultaat in de boeken mede dankzij een vergoeding voor het afzien van een overname van Anadarko Petroleum.