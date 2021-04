Zorgen over veiligheid accu Opel Ampera E

Uit veel reacties die bij Kassa binnenkomen, blijkt echter dat de software-update in de garage niet goed wordt uitgevoerd.

Opel Nederland adviseerde bezitters eerder in een brief hun auto niet te parkeren naast hun woning of in een garage, totdat de maximale capaciteit van hun accu met 10 procent is teruggebracht. Maar auto-eigenaren geven aan dat in de Opel-garage slechts 3 tot 5 procent van de maximale accucapaciteit is afgehaald.

„Het is zorgwekkend dat deze modificatie volgens automobilisten niet conform voorschrift wordt uitgevoerd en dat zij hun auto nu niet veilig kunnen gebruiken”, zegt Nils Rosmuller, lector energie en transportveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) tegen Kassa.

Opel Nederland heeft laten weten dat er door ingenieurs hard wordt gewerkt aan mogelijkheden om de laadcapaciteit weer te verhogen zonder bovengenoemd risico. „Wij verwachten de betreffende klanten hierover op korte termijn nader te kunnen informeren.”