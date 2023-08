Forse winstdaling SBM Offshore in olie- en gassector

Voor de in Amsterdam genoteerde onderneming mikten analisten op $1,47 miljard halfjaaromzet. Dat leverde SBM donderdagochtend voorbeurs af, het werd $1,491 miljard, maar het is een forse afname tegenover de $1,76 miljard vorig jaar.

In reactie ging het aandeel in de Midkap 8,2% onderuit na opening van de beurs.

Ceo Bruno Chabas meldt donderdag bij een orderboek van $32,2 miljard wel een record te zien.

Bij deze bouwer van series drijvende productieplatforms voor de olie- en gassector rekenden analisten vooraf op een daling van de resultaten in die turnkey-divisie. De inkomsten bedroegen daar $558 miljoen, waar de markt rekende op $543 miljoen, tegen $909 miljoen omzet vorig jaar.

Daarnaast levert SBM installaties via lease aan vooral grote olie- en gasbedrijven. Die leverden afgelopen halfjaar een omzet van $933 miljoen op (2022: $584 miljoen). Ook dat bleef achter bij verwachting ($948 miljoen).

Forse winstdaling

Onder de streep kwam de nettowinst over de eerste zes maanden van 2023 uit op $36 miljoen, een teruggang tegenover de $103 miljoen vorig jaar. En ruim onder de marktconsensus ($89 miljoen) van analisten gepeild door SBM Offshore zelf.

De Sepetiba op weg van China naar Brazilië. Ⓒ SBM OFFSHORE

Ceo Chabas wijt dat aan ’de naweeën van de pandemie plus beperkingen in de toeleveringsketen en inflatie’.

De nettoschuld liep in het eerste kwartaal op met 25% op jaarbasis vergeleken naar $6,4 miljard. De markt rekende hier op $6,6 miljard schuld voor het halfjaar, oplopend naar $7,4 miljard.

SBM Offshore rekende begin dit jaar voor heel 2023 op een omzet van $2,9 miljard, bij een brutowinst van $1 miljard. Dat kan het concern waarmaken, aldus Chabas.

Productieplatforms

Op 21 juni haalde SBM Offshore bij een consortium van twaalf banken $1,65 miljard aan financierign op voor de bouw van de Alexandre de Gusmão, een floating production storage en offloading (FPSO). Het platform, waarvan SBM Offshore met partners voor 55% eigendom is, kan het equivalent van 180.000 vaten olie en 12 miljoen kuub gas per dag opdiepen.

Ⓒ ANP/HH

In maart kreeg SBM de financiering van $1,65 miljard rond voor de Almirante Tamandaré, het grootste productieplatform ooit voor Brazilië, eveneens voor 55% zijn bezit. Deze FPSO levert 225.000 vaten en 12 miljoen kuub gas per dag af, zo is de claim.

Koopadviezen

SBM Offshore is onder zakenbanken gewild. Voor het aandeel staan tien koopadviezen uit, geen houden- of verkoopadviezen. Het gemiddelde koersdoel van analisten ligt 56% boven het slot van woensdag.

Dit jaar noteert het Midkapfonds 5,6% verlies bij €13,84 voorbeurs, bij 7,7% dividendrendement en een koerswinstverhouding van bijna 14.