Eneco past energiecontract voortaan maandelijks aan: gunstig voor klant?

Financieel

Hard gelag voor automobilist: prijs LPG blijft doorstijgen

Door de oorlog in Oekraïne zitten de brandstofprijzen ongekend in de lift. Zelden leverde tanken de automobilist zo veel hoofdpijn op als nu. DFT houdt de prijzen in de gaten via de dagelijkse pijn-aan-de-pomp-meter.