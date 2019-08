Bitcoin schiet omhoog tot ruim boven $11.000

Op cryptoplatform Coindesk schoot de prijs van de bitcoin rond 08.00 uur meer dan 10% omhoog naar een stand van $11.552.

De animo bij beleggers om in de bitcoin te stappen wordt in de hand gewerkt vanwege de aanhoudende onrust op de aandelen- en valutamarkten die in de greep zijn van de vrees voor een verdere escalatie van het handelsconflict tussen Amerika en China.