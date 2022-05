Beursblog: chipfondsen gaan nat, SBM Offshore in de plus

In Amsterdam kwam distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group met cijfers. Verder verwerken de markten tegenvallende economische data uit China en is het wachten op de cijfers over de Europese inflatie later deze week. Dit cijfer zal van belang zijn bij de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) over het al dan niet verhogen van de rente.

De Europese Commissie maakt later op de dag ook nieuwe prognoses voor de economie van de eurozone bekend. Daaruit kan opgemaakt worden wat de impact van de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie is op de groei van de economie, maar ook voor de inflatie.

ECB-baas Christine Lagarde hintte eerder al op een rentestap komende zomer om de torenhoge inflatie deels te beteugelen. Binnenkort wordt mogelijk bekendgemaakt of en wanneer de centrale bank stopt met het opkopen van obligaties.

De olieprijs daalt enigszins, maar een vat Noordzeeolie kost nog altijd bijna $110.

Klik hier als je het beursblog niet kunt zien.