Column: waarom zijn ouderen toch tegen het nieuwe pensioen?

De Wet Toekomst Pensioenen gaat normaliter in per 2023. De vraag is dan of - met name - gepensioneerden er wel of niet op vooruit gaan. En wordt de kans op indexatie nu groter of kleiner?