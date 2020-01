Olieprijzen weer hoger op onrust Midden-Oosten

De spanningen escaleerden over het weekend verder nadat de Amerikaanse president Donald Trump dreigde met vergelding indien Iran "iets zou ondernemen". Iran zwoer "wraak" voor Soleimani, die de nationale held en de tweede belangrijkste man na ayatollah Ali Khamenei was. Een escalatie rondom Saudische olievelden als vorig jaar kan veel olieaanbod uitschakelen. Ook bestaat de vrees dat Iran olietankers in de Perzische Golf kan aanvallen als vergelding voor de dood van de generaal.

Ook tegen Irak klonken harde woorden van Trump. De VS zouden met harde sancties tegen het land komen, indien Irak Amerikaanse militairen het land uitstuurt. Het Iraakse parlement nam zondag daarvoor een resolutie aan. Een ruzie met de VS kan leiden tot verstoringen in Iraakse olieleveringen.