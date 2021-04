’Lelijke avocado’s maken gezonde olie betaalbaar’

Premium Financieel

Europeaan weigert Brits eten en drinken na Brexit

De export van voeding en drank van het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie is door de Brexit nagenoeg stil komen te liggen. De Britten verkochten in januari, de eerste Brexit-maand, ruim driekwart minder eten en drinken aan EU-landen dan dezelfde maand in 2020.