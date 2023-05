Premium Het beste van De Telegraaf

Commercieel activisme: afvalberg verminderen met frisdranksiroop

Door Gabi Ouwerkerk

Emile Corre bij het pand van Roze Bunker in de Betuwe. Ⓒ Rias Immink

Culemborg - Als student productdesign aan de HKU startte Emile Corre acht jaar geleden een beweging om maatschappelijke problemen aan te pakken. Met een commerciële lijn frisdranken als eindresultaat. „Dat ik frisdrankproducent zou worden, had ik een jaar of tien geleden zeker niet gedacht. Dat is ook nooit mijn ambitie geweest. Wel wil ik als ondernemer verandering teweegbrengen: commercieel activisme.”