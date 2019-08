Miljardenverlies en tegenvallende omzet voor Uber

Dat Uber zo sterk verlieslatend is komt door de vele investeringen die het bedrijf doet. Zo steekt het techbedrijf achter de bekende taxi-app veel geld in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Ook moest Uber dit keer veel kosten maken in verband met zijn beursgang in New York op 10 mei.

Een jaar terug ging nog een nettoverlies van 878 miljoen dollar in de boeken. Gecorrigeerd voor onder meer wisselkoerseffecten dikte de omzet op jaarbasis met 12 procent aan, tot 2,9 miljard dollar. Analisten hadden in doorsnee evenwel op meer dan 3 miljard dollar aan opbrengsten gerekend.