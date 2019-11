ABN Amro: beleg in aandelen, minder in schuld

Dat stelt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro Mees Pierson woensdag in de vooruitblik voor 2020. De bank werpt het pessimisme van de markt van zich af, al is er na „de verontrustende periode, vertraging in de economische groei.

Een recessie lijkt onwaarschijnlijk, er komt een periode met langer lage groei. „Langzaam zien we signalen dat het ergste voorbij is. De huidige conjunctuurcyclus loopt waarschijnlijk langer door”, aldus de bank.

Optimistischer

„Er is reden om iets optimistischer te zijn. Gezien de vertraagde economische groei vreesden beleggers dat er dit jaar een recessie in aantocht was. Die is niet gekomen en inmiddels zien we prille verbetering. Ook in 2020 verwachten we geen recessie”, aldus Wessels, die een ’evenwichtige’ portefeuille aanprijst. „Een aandelendividend van 2 tot 3% is aantrekkelijker dan negatieve rentes op veel staatsleningen”, aldus Wessels.

De industrie verzwakt nog altijd, constateert de bank, kijkend naar sectoren, wat de dienstensector kan gaan besmetten. De bank heeft een duidelijke voorkeur voor bedrijven in gezondheidszorg en informatietechnologie.

Wessels suggereert daarnaast een buffer aan te houden met liquiditeit, om snel te kunnen schakelen als het economisch tij krachtiger keert.

Als beleggers voor obligaties kiezen, dan liggen de meeste kansen in de goudgerande investment-grade bedrijfsobligaties. „De rente daarop is hoger dan die op veel staatsleningen”, aldus Obligaties uit opkomende markten en van landen uit de periferie zijn eveneens interessant.