'Positieve pinksterhandel op Damrak'

De Verenigde Staten en Mexico hebben een deal bereikt over het tegengaan van immigratie. De importheffingen van 5 procent die de VS vanaf maandag wilden opleggen aan producten uit Mexico zijn daardoor voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vooral de automakers, bierbrouwers en andere bedrijven die producten maken in China zullen naar verwachting positief reageren op dit nieuws.

De aandacht gaat verder uit naar de Europese defensiebedrijven na overnamenieuws in de sector. Het Amerikaanse industrieel concern United Technologies heeft defensiebedrijf Raytheon gekocht voor 74 miljard dollar, circa 65 miljard euro. Samen vormen ze een van de grootste defensie- en luchtvaartbedrijven ter wereld.

PostNL

Op het Damrak zal het aandeel Aegon mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi verhoogden het advies voor de verzekeraar. De aanbevelingen voor andere Europese verzekeraars als Generali, Allianz, Prudential en RSA gingen eveneens omhoog.

Ook PostNL staat in het nieuws. De belastingbetaler moet in de toekomst mogelijk gaan meebetalen aan de instandhouding van de postbezorging in Nederland. Dat bleek uit de inbreng van PostNL in een consultatie over een wijziging in de postwet uit 2009. Die wet moet worden aangepast, omdat de marktomstandigheden in de postmarkt drastisch zijn veranderd.

Autofusie

Fiat Chrysler en Renault staan ook in de schijnwerpers. Volgens persbureau Reuters praten de twee automakers achter de schermen over manieren om hun mislukte fusie nieuw leven in te blazen. Voorzitter John Elkann van Fiat Chrysler en zijn evenknie bij Renault, Jean-Dominique Senard, zouden nog altijd in gesprek zijn sinds het afketsen van de fusiedeal vorige week.

De Europese beurzen sloten vrijdag met stevige winsten. De AEX-index klom 1,1 procent tot 550,24 punten en de MidKap dikte 1,1 procent aan tot 752,74 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,6 procent bij. Ook Wall Street ging hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex klom 1 procent tot 25.983,94 punten. De S&P 500 won 1,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro was 1,1303 dollar waard, tegen 1,1333 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 54,23 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 63,51 dollar per vat.