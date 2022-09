Kabinet breidt gaswinning Groningen niet uit

Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) maandag in zijn gasbesluit. Dat deed hij vanwege alle onrust bewust eerst in Groningen zelf.

Volgens het kabinet is er met forse import van vloeibaar gemaakt gas (lng) inmiddels voldoende gas beschikbaar om Nederland door een barre winter te helpen.

Eerder dit jaar meldde de D66-bewindsman niet verder te gaan dan 2,8 miljard kuub productie. Hij laat zes gasputten in het Groningse gasveld sluiten, de rest blijft beschikbaar voor absolute noodgevallen.

Het besluit van het ministerie van Economische Zaken bepaalt voor ieder gasjaar, dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september 2023, hoeveel er maximaal door de NAM mag worden gewonnen. Tot 1 oktober stond het ministerie gaswinning van 2,8 miljard kuub toe. Dat was het jaar ervoor 4,5 miljard kuub.

Meer mogelijk

Dit jaar gold aanvankelijk als laatste gasjaar; het Groningse veld moest op slot, maar gezien de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, maakt het kabinet een voorbehoud. Het veld zou per jaar 25 miljard kuub kunnen leveren. Het Rijk wil ver van die productie blijven.

Uit de recente verhoren van de parlementaire enquêtecommissie bleek dat de minister over de productieomvang uiteindelijk vrijwel alleen een besluit neemt.

Toenmalig minister Kamp kreeg in 2012 en 2013 het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om de winning vanwege zware aardbevingen te beperken. Maar hij verhoogde de productie voor dat gasjaar tot een piek van 53,9 miljard kuub. In 2018 kondigde minister Wiebes aan met aardgaswinning in Groningen te stoppen.

Vernietigd

Bewoners kijken maandag uit naar de motivering die Vijlbrief biedt. De Raad van State vernietigde tot twee keer toe het besluit van het ministerie van Economische Zaken. Het maakte bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk waarom de gaswinning niet eerder afgebouwd kon worden.

Groningen heeft ook nu bij lagere gaswinning last van zware bevingen. Afgelopen zaterdag meldden bewoners volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 226 schades na bevingen van 2,7 en 1,7 op de schaal van Richter. „Er zijn vijf meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie”, aldus IMG in een tussenbericht.

Schadeherstel in Winsum. Ⓒ ANP / HH

De afgelopen twee maanden bedroeg het gemiddelde aantal schademeldingen per dag 107, aldus het instituut. Het IMG behandelt bijna 20.000 schadedossiers. Het aantal schademeldingen is per dag opgelopen naar 107. IMG zegt bijna 154.000 schadedossiers in Groningen te hebben afgehandeld.

’Prijs niet beïnvloed’

Staatssecretaris Vijlbrief hekelt politici en energie-experts die ervoor pleiten vanwege de hoge gasprijs het Groningen gasveld maar ruimer open te zetten. „Dat gaat dit kabinet niet doen”, aldus de bewindsman in een verklaring vorige week. Dergelijke oproepen zorgen volgens de D66-bewindsman, die eens per maand Groningers spreekt tijdens werkbezoek in het wingebied, voor grote onzekerheid bij bewoners. Die gevoelens en risico’s zijn jarenlang genegeerd door de overheid, zo verwijst Vijlbrief naar de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.

Hij herhaalt dat meer winning ’geen invloed’ heeft op de prijs, omdat de gasmarkt een wereldmarkt is. „De markt is niet te beïnvloeden met relatief kleine hoeveelheden laagcalorisch gas dat slechts in een zeer beperkt gebied in West-Europa gebruikt wordt”, aldus Vijlbrief over het Groningse gas. „Ik weiger de productie op te voeren, omdat de gaswinning niet veilig kan.”

Alleen als de overheid ziekenhuizen niet meer warm gestookt zou krijgen, wil Vijlbrief als ’een ultimum remedium’ alsnog meer gas putten uit het Groningse veld.