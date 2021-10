DSW: ’€13 per jaar erbij door extra loonstijging zorgpersoneel’

Premium Geld

Juridische meevaller gloort voor gedupeerden woekerpolissen

Vele Nederlanders zijn het schip ingegaan met een beleggingsverzekering die een ’woekerpolis’ bleek te zijn. In de slepende jurdische zaak zeggen verzekeraars dat hun informatievoorziening destijds voldeed aan de wet. Maar dat was niet voldoende, zegt de advocaat-generaal nu in een advies aan de Hog...