Ontslag als je niet terug wil naar kantoor? Ja, dat kan

Premium Carrière

Arbeidsongeschikte verzorgster begint doodleuk elders: ontslagen

Een ggz-begeleidster kan na een verkeersongeval een hele tijd niet werken. Maar terwijl zij langzaam aan het re-integreren is, neemt ze doodleuk elders een klus aan voor 32 uur in de week. Daarvoor is ze terecht op staande voet ontslagen.