STAP-budget in 2,5 uur vergeven, wachtrij nog overvol

Er kan maximaal €1000 worden aangevraagd per persoon. Ruim 40.000 mensen hebben de subsidie nu toegekend gekregen, maakt het UWV bekend. Maar de meeste werkenden en werkzoekenden kregen dus het deksel op de neus. Op maandag 1 mei hebben zij om 10.00 uur weer een kans om het opleidingsbudget aan te vragen.

Dat er voor tienen al een kwart miljoen apparaten waren ingelogd, laat zien dat de nood hoog is voor dit budget. Op tijd inloggen was ook nodig. Want, zo legt de woordvoerder uit, er worden voor tienen zogeheten random tickets toegewezen, waarna de digitale aanmelding voor het budget per persoon van start kan gaan. „Want als er 50.000 tegelijk de aanvraag digitaal indienen, dan kan het systeem het niet aan.”

Wie eerst maalt

Wie na tienen nog eens inlogt, krijgt waarschijnlijk het deksel op de neus. Als er zo vroeg al 250.000 waren ingelogd via hun iPad, mobiele telefoons en computers, en er maar gemiddeld 34.000 budgetten worden toegewezen, zullen mensen later op de dag van een koude kermis thuiskomen.

De woordvoerder van de UWV is duidelijk: „Het is inderdaad zo dat niet iedereen het bedrag toegewezen krijgt. De belangstelling is groot. Zeker als je later inlogt, maak je weinig kans. De afgelopen keren was het zo dat het budget aan het begin van de middag op was.” Er worden gemiddeld 400 aanvragen per minuut behandeld, legt hij uit. Aanvragen worden ’stap voor stap’ behandeld.

Het STAP-budget is verdeeld over vijf aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 200.000 personen extra scholing volgen. In totaal is er dit jaar €170 miljoen beschikbaar voor scholing en cursussen, ter stimulering van een betere arbeidsmarktpositie. Het was de bedoeling dat het budget eerder in maart weer beschikbaar was, maar het onlineloket was onbereikbaar. Te veel mensen wilden inloggen en ook een technische fout zorgde voor problemen.