American Dream van Nederlandse familie

Tien jaar werkte hij aan de ontwikkeling van het hoog-technologische FreshBed, dat moet zorgen voor een optimale slaap. ,,In een normaal bed slaap je in je eigen, uitgeademde lucht. Ons Freshbed zorgt ervoor dat de lucht circuleert door de kamer”, legt hij uit.

De ondernemer is de derde generatie in de beddenzaak Bröring, nu gevestigd in het Amsterdamse Buitenveldert. ,,De zaak wordt gerund door mijn vrouw Suzanne en mijn oudste zoon Thomas (23). Ik focus me op FreshBed met een team van 16 man, onder wie onze jongste zoon Jonathan (21).”

Komend voorjaar wil een distributeur de bedden zelf in de VS lanceren. Deze retailer kreeg al 300 bedden geleverd en gaat ze aanbieden in 70 showrooms. Dan is er nog een tophotel in New York dat vraagt om de bedden die eerder werden geplaatst in hotels als The Dylan in Amsterdam en bij Merlet (*) in Schoorl.

Op mkb-beurs NPEX geeft FreshBed sinds vorige week voor €2,5 miljoen obligaties uit, voor de eigen American Dream van de familie Van Doornewaard. ,,Wat wij doen in de VS, is geen Europees beddenbedrijf voor ons gelukt”, zegt Barry.