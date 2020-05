Premier Mark Rutte gaat in op de nieuwe plannen. Ⓒ ANP

We willen perspectief, klaagden ondernemers in koor. En perspectief kregen ze. De persconferentie van premier Mark Rutte was woensdagavond een reparatie van zijn opreden twee weken eerder. Toen leek de economie niet te bestaan en werden problemen van ondernemers genegeerd.