Huizen duurder, maar hypotheekrente lager dan ooit

Volgens De Hypotheekshop is het totaalgemiddelde van alle hypotheekrentes met 1,76% lager dan ooit. Dit is het gemiddelde van alle periodes, met en zonder Nationale Hypotheekgarantie.

30 jaar vast

Dat komt vooral omdat geldverstrekkers de rente voor 30 jaar vast hebben verlaagd. Gemiddeld ging deze rente met 0,04 omlaag. Met NHG is de rente gemiddeld 2,03%, zonder hypotheekgarantie 2,54%.

Dat doen zij, omdat er veel concurrentie is tussen geldverstrekkers voor 20 jaar vast. De rente die daarvoor betaald moet worden, is nog maar amper hoger dan wie voor 10 jaar zekerheid kiest.

Problemen voor starters

In de cijfers van De Hypotheekshop is duidelijk te zien dat starters het moeilijk hebben. De keten van hypotheekadviseurs keek naar het gemiddelde hypotheekbedrag per leeftijdsgroep. 20- tot 24-jarigen geven met €214.708 bijna €30.000 meer uit dan in 2017.

Ook 25- tot 29-jarigen lenen gemiddeld €239.695, en dat is ruim €26.000 meer dan twee jaar ervoor. Dertigers en veertigers, vaak doorstromers, sluiten de hoogste hypotheken af. 60-plussers brengen doorgaans overwaarde in en lenen met gemiddeld €174.348 het minst.