Ruziënde partijen streekvervoer op zoek naar ’soort Johan Remkes’

Door Connie de Jonge

Amsterdam - De werkgevers in het openbaar vervoer roepen de bonden op weer te gaan praten. „We willen de puzzel opnieuw leggen”, zeggen ze. „Misschien met een gespreksleider erbij.” De stakingen in het streekvervoer zijn maandag, tot frustratie van veel reizigers, de vijfde week ingegaan. De onderhandelingen over een nieuwe cao liggen sinds begin februari stil.