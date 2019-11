Credit Suisse verlaagt advies AF-KLM

Tegenover de adviesverlaging van AF-KLM staat een opwaardering voor rivaal Lufthansa. Volgens Credit Suisse heeft de Duitse maatschappij qua vraag en aanbod in Duitsland de wind in de rug. Dat zal volgens de kenners ook te merken zijn in de aandelenkoers van de onderneming. Het advies van Lufthansa ging van neutral naar outperform.

Voor de Britse maatschappijen easyJet en IAG, het moederbedrijf van British Airways, bleef het advies staan op outperform. Prijsvechter Ryanair moet het net als AF-KLM doen met een onvoldoende (underperform).

Kansen

In een losstaand rapport meldden kenners van HSBC dat er specifiek voor IAG, AF-KLM en Lufthansa kansen liggen door het wegvallen van South African Airways. HSBC hanteert een koopadvies op AF-KLM en Lufthansa. Het advies IAG staat op hold.

Het aandeel AF-KLM noteerde vrijdag in Amsterdam omstreeks 12.00 uur 1,7 procent lager op 10,72 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de MidKap. Lufthansa won in Frankfurt 0,4 procent en IAG werd in Londen 0,9 lager gezet.