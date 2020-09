Kaalslag Expresso, Miss Etam, Steps en Claudia Sträter: 200 banen weg

Onder meer in Groningen is het einde oefening voor Miss Etam. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De nieuwe eigenaar van Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps – bedrijvendokter Martijn Rozenboom – gaat flink reorganiseren. In totaaal sluiten 28 winkels de deuren. Ruim 200 medewerkers, van de bijna 1500 in totaal, verliezen daardoor hun baan, meldt Nxt Fashion, de holdingmaatschappij die sinds kort eigenaar is van de winkelformules.