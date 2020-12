Frank van Gool: ’We zijn trendsetter’

Honderden relaties kregen het blad en de cadeautjes per speciale koerier thuisbezorgd. Deze keer geen groots diner met topartiesten in Studio 21 te Hilversum maar vanwege corona een heel bescheiden thuisfeestje. „Begin maart 2000 begonnen we met vier Poolse medewerkers aan de keukentafel van het vakantiepark Roekenbosch in Blitterswijck. Daar stond mijn pc waarop ik in Excel de facturen opmaakte. Het was de tijd van de eerste auto die we voor 1000 gulden per maand huurden om mensen rond te rijden. Nu zijn ruim 20.000 medewerkers actief in heel Europa. Er werken mensen van 29 verschillende nationaliteiten binnen de organisatie. Ik ben er trots op internationale trendsetter te zijn op de Europese arbeidsmarkt”, zegt Van Gool.

V.l.n.r. Olympisch schaatskampioene Yvonne van Gennip, Manchester United-speler Donny van de Beek, Karolina Swoboda van Otto Workforce en mr. Ajax Sjaak Swart in 2016 in de Champions Lounge van de Johan Cruijff Arena.

Hij maakte bij het tv-programma Businessclass van Harry Mens bekend deze maand door de half miljard euro omzet te zijn gegaan: 508 miljoen euro. Dat is 104 miljoen euro meer dan in 2019. In die twintig jaar steeg de omzet gemiddeld met twintig procent per jaar. In totaal werden 115.000 mensen geworven. Sinds 2018 is Otto Workforce een dochteronderneming van de Japanse multinational Outsourcing Inc. van Haruhiko Doi, dat ruim 86.000 werknemers telt.

Volgens Frank van Gool, die een van de weinige ceo’s is met zijn mobiele nummer op het visitekaartje, zijn uit de coronacrisis diverse innovaties voortgekomen zoals een afstanddetective-tag. De tag om pols of hals begint te vibreren als een andere distributiemedewerker binnen de 1,5 meter afstand komt. Met zijn voormalige partner Karolina Swoboda heeft hij een bedrijf in huisvesting voor buitenlandse immigranten opgezet: Kafra Housing. Tot nu toe realiseerde dit bedrijf tien grootschalige woonlokaties voor in totaal 2000 arbeidsmigranten. Dat grootschalige aan de rand van een stad of dorp is nodig om sport- en recreatiefaciliteiten met een beheerder te kunnen verwezenlijken.

Van Gool voorziet door de Europese vergrijzing van de arbeidsmarkt ook werknemers uit Azië naar hier komen. „In 2000 stonden tegenover elke 65-plusser vijf werkenden, in 2010 was dit gedaald naar vier werkenden en in 2050 worden dit er slechts twee. Arbeidsmigratie, ook uit Azië, houdt niet alleen de economie draaiende, maar zorgt er ook voor dat de bevolking op peil blijft.”