Ruimtevaartbedrijf Branson lanceert deze maand eerste klanten

Richard Branson geniet van een ruimtevlucht in een van zijn vaartuigen. Ⓒ ANP/HH

MOJAVE (ANP/BLOOMBERG) - Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic van Richard Branson wil eind juni voor het eerst een commerciële vlucht uitvoeren met passagiers. Italiaanse wetenschappers vertrekken dan vanuit Spaceport America in New Mexico in de VSS Unity.