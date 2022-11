Winst ForFarmers gedrukt door dure energie en dierziekten

„Vooral varkens- en leghennenhouders hadden te maken met de (financiële) gevolgen van dierziekten, wat we merkten door dalende volumes in deze sectoren”, meldt ForFarmers in een handelsupdate. Door de uitbraak van de vogelgriep moesten er de afgelopen tijd veel kippen worden geruimd. Daarnaast werd er eerder dit jaar in het westen van Duitsland Afrikaanse varkenspest vastgesteld, waardoor de verkoop ook onder druk kwam te staan.

De totale verkoopvolumes gingen in het derde kwartaal met 7,2% achteruit. De operationele winst was volgens het bedrijf ’een paar miljoen’ lager dan een jaar eerder. Procentueel ging de onderliggende winst met ruim 17% omlaag ten opzichte van een jaar eerder. De winst staat vooral onder druk doordat de energiekosten nagenoeg zijn verdubbeld.

ForFarmers wijst op de nijpende situatie in de varkenssector, waar veehouders ondanks de hoge varkensprijzen nog steeds niet rendabel konden produceren. „Vooral in Duitsland deed de financiële situatie in combinatie met een onduidelijk of ongunstig toekomstperspectief varkenshouders besluiten te stoppen met hun bedrijf”, stelt het bedrijf vast.

Krimp varkensstapel

In het Verenigd Koninkrijk is de varkensstapel eveneens gekrompen, als gevolg van de slechte winstgevendheid voor varkenshouders en de grote achterstanden in de slachthuizen door de tekorten aan personeel. Ook in Nederland waren er minder varkens dan een jaar eerder. Dat is het gevolg van de milieumaatregelen om de varkensstapel te verkleinen.

In Polen, de enige van de vijf thuismarkten van ForFarmers waar wel groei te zien is, gaat het wel goed met de varkenssector, hoewel deze nog relatief klein is. „De afzet van ForFarmers in Polen groeide gestaag door, mede als gevolg van de introductie van varkensvoerconcepten die al in andere thuismarkten hun succes hebben bewezen.” Ook de vraag naar pluimveeproducten uit Polen nam toe. Dat is het gevolg van het wegvallen van de export uit Oekraïne.

Verlies aandeel

ForFarmers geeft geen verwachting voor het resultaat voor heel 2022, gezien de onzekerheden rondom macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen. Op de beurs ging het aandeel ForFarmers hard onderuit met een verlies van ruim 12%.

Het concern zit dan ook in een turbulente periode. De in juli aangetreden topman Chris Deen heeft door ziekte zijn functie alweer neergelegd en heeft weinig kunnen betekenen het Achterhoekse veevoerconcern. Een nieuwe ceo zal echter niet voor februari in dienst treden. ForFarmers heeft evenwel besloten om 17 november met een nieuwe strategie te komen. De vorige topman Yoram Knoop wilde binnen vijf jaar uitbreiding buiten de vijf thuismarkten Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Polen. Die strategie is stilgelegd toen Knoop zijn vertrek bekendmaakte.