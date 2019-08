ASR in trek op hogere AEX

Rond 9.45 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 549 punten. De AMX steeg 0,6% naar 801,9 punten. De koersenborden in Londen (+0,6%), Parijs (+0,6%) en Frankfurt (+0,4%) kleurden eveneens groen.

Beleggers zijn vandaag gericht op een toespraak die Fed-voorzitter Powell rond 16.00 uur geeft op een bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Zij hopen dat Powell aangeeft dat er meer renteverlagingen in de VS komen.

De Amerikaanse beurzen sloten gisteravond verdeeld. De Japanse Nikkei-index ging vanochtend het weekend in met een winst van 0,4%.

In de AEX was ASR de grootste stijger met een plus van 2,1%. De verzekeraar heeft zijn winstgevendheid in de eerste helft van het jaar flink verbeterd. ASR deed goede zaken doordat er aanmerkelijk minder stormschade hoefde te worden vergoed dan een jaar eerder. KBC Securities verhoogde meteen haar beleggingsadvies voor het aandeel ASR van ’verminderen’ naar ’houden’ met een koersdoel van €38. De branchegenoten Aegon (+1,2%) en NN (+1,1%) zaten eveneens in de lift.

IMCD (+2%) was ook in trek bij beleggers. De chemicaliëndistributeur krabbelde daarmee op na de koersdreun van vorige week na tegenvallende halfjaarcijfers.

Speciaalchemieconcern DSM koerste 0,4% in het groen. DSM-topman Feike Sybesma is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het World Economic Forum.

Biotechnologieconcern Galapagos (-1,2%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell leverde 0,3% in.

Adyen daalde 0,4% naar €641,20. De oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben ongeveer 15% van hun belang in de betalingsverwerker verkocht voor €309 miljoen, oftewel €622 per aandeel. Analisten houden er rekening mee dat er binnenkort meer aandelen Adyen in de verkoop gaan.

Navigatieconcern TomTom (+2,6%) voerde de winnaars in de AMX aan. Maritiem dienstverlener SBM Offshore (-0,6%) was daarentegen de grootste daler bij de middelgrote fondsen.

