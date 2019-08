Beleggers vertrouwen op Jerome Powell

Om kwart over twaalf stond de AEX-index 0,6% hoger op 549,9 punten. De AMX steeg 0,6% naar 802,1 punten. Elders in Europa herstelden de beurzen ook van de verliezen op donderdag. De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 wonnen 0,4 tot 0,7%.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,5% hoger.

Beleggers zijn vandaag gericht op een toespraak die Fed-voorzitter Powell rond 16.00 uur geeft op een bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Analist Arne Petimezas van AFS verwacht hier niet heel veel van. „Waarschijnlijk zal Powell laten doorschemeren dat er in september een renteverlaging van 25 basispunten komt. Eerder bestond er in de markt nog hoop op 50 basispunten. Maar dit lijkt onwaarschijnlijk, zeker omdat de laatste dagen duidelijk is geworden dat er bij enkele Fed-leden sowieso weerstand bestaat tegen een renteverlaging.”

Petimezas heeft hogere verwachtingen van de Europese Centrale Bank. „Ik verwacht dat volgende maand een hervatting van het obligatieopkoopprogramma voor 12 maanden met €40 miljard per maand wordt aangekondigd. En een verlaging van de depositorente met 0,1 of 0,2 procentpunt. Bij 0,2 procentpunt krijgen banken waarschijnlijk een gedeeltelijke vrijstelling van de negatieve rente voor een deel van hun kasreserves. Daarover hoeven ze dus geen rente of een minder negatieve rente te betalen voor het geld dat ze stallen bij de ECB.”

Hoewel de obligatierentes de afgelopen dagen weer wat zijn opgeveerd van historische dieptepunten, betwijfelt Petimezas of de bodem al bereikt is. „Ik denk dat de economische cijfers verder zullen verslechteren. Centrale bankiers zullen daarom maatregelen blijven nemen tegen een dreigende recessie.”

ASR ging aan kop bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 1,8%. De verzekeraar deed goede zaken doordat er aanmerkelijk minder stormschade hoefde te worden vergoed dan een jaar eerder. KBC Securities verhoogde meteen haar beleggingsadvies voor het aandeel ASR van ’verminderen’ naar ’houden’ met een koersdoel van €38.

Aegon trok zich aan het goede bericht van de branchegenoot op en won gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan 1,6%.

IMCD (+1,4%) was ook in trek bij beleggers. De chemicaliëndistributeur krabbelde daarmee op na de koersdreun van vorige week na tegenvallende halfjaarcijfers.

Speciaalchemieconcern DSM koerste 0,3% in het groen. Topman Feike Sybesma is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het World Economic Forum.

Adyen zakte na de tik op donderdag in reactie op het enigszins tegenvallende halfjaarbericht nog eens 0,5% naar €640,60. De oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben ongeveer 15% van hun belang in de betalingsverwerker verkocht voor €309 miljoen, oftewel €622 per aandeel. Analisten houden er rekening mee dat er binnenkort meer aandelen Adyen in de verkoop gaan.

Navigatieconcern TomTom voerde met een plus van 3,8% de winnaars in de AMX aan. Air France KLM steeg 2,8%, ondanks dreigende acties bij KLM.

Boskalis won 1,7%. De baggeraar daalde donderdag nog 0,6% na de publicatie van halfjaarcijfers.

