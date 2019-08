Escalatie handelsoorlog doet beleggers pijn

De AEX is 0,9% lager gesloten op 542,1 punten. De AMX daalde 0,7% naar 792 punten. Elders in Europa leverden de beurzen ook in. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 1,2%.

De Dow Jones-index en de Nasdaq-index stonden bij sluiting van de Europese beurzen 1,5% tot 2% lager

Beleggers schrokken van de tweet van president Donald Trump dat Amerikaanse bedrijven hun producten voortaan in eigen land moeten maken. Hij reageerde hiermee op de aankondiging van nieuwe importheffingen door China op Amerikaanse producten ter waarde van $75 miljard te komen. „Deze aankondiging kwam niet als een verrassing, want China had al op extra heffingen gehint”, meldt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan.

Fed-voorzitter Jerome Powell wees tijdens de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole op de vertraging van de wereldeconomie, onder invloed van de handelsspanningen. Beleggers zien hierin een aanwijzing voor een verdere renteverlaging. Analist Arne Petimezas van AFS rekent op 25 basispunten in september. „Eerder bestond er in de markt nog hoop op 50 basispunten. Maar dit lijkt onwaarschijnlijk, zeker omdat de laatste dagen duidelijk is geworden dat er bij enkele Fed-leden sowieso weerstand bestaat tegen een renteverlaging.”

Petimezas heeft hogere verwachtingen van de Europese Centrale Bank. „Ik verwacht dat volgende maand een hervatting van het obligatieopkoopprogramma voor 12 maanden met €40 miljard per maand wordt aangekondigd. En een verlaging van de depositorente met 0,1 of 0,2 procentpunt. Bij 0,2 procentpunt krijgen banken waarschijnlijk een gedeeltelijke vrijstelling van de negatieve rente voor een deel van hun kasreserves. Daarover hoeven ze dus geen rente of een minder negatieve rente te betalen voor het geld dat ze stallen bij de ECB.”

Ook Juvyns verwacht dat de ECB groots gaat uitpakken. Toch is hij enigszins voorzichtig over aandelen. „De handelsoorlog blijft nog lange tijd voortduren. Mogelijk komt er pas na de Amerikaanse verkiezingen eind volgend jaar een oplossing. Dit zal ook zijn impact hebben op de bedrijfswinsten. Een ander risico is een mogelijk harde Brexit.”

ArcelorMittal leed bij de Nederlandse hoofdfondsen het meest onder het nieuws uit China. De staalgigant verloor 2,2%. Chipmachinefabrikant ASML verloor 1,8%.

ASR sloot 0,6% hoger. De verzekeraar deed goede zaken doordat er aanmerkelijk minder stormschade hoefde te worden vergoed dan een jaar eerder. KBC Securities verhoogde meteen haar beleggingsadvies voor het aandeel ASR van ’verminderen’ naar ’houden’ met een koersdoel van €38.

Adyen sloot vrijwel onveranderd op €643,60. De oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben ongeveer 15% van hun belang in de betalingsverwerker verkocht voor €309 miljoen, oftewel €622 per aandeel. Analisten houden er rekening mee dat er binnenkort meer aandelen Adyen in de verkoop gaan.

Bij de middelgrote fondsen gingen de metaalfondsen AMG en Aperam 4,4% respectievelijk 2,8% onderuit.

Air France KLM steeg 1%, ondanks dreigende acties bij KLM.

