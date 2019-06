Hersenbloeding treft DNB-directielid Swank

Swank is bij de toezichthouder verantwoordelijk voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer en marktinfrastructuur, chartaal betalingsverkeer en statistiek. Zijn taken worden voorlopig door andere directieleden waargenomen.

Swank is volgens de krant de tweede bestuurder in korte tijd die door ziekte voor enige tijd is uitgeschakeld. Een paar weken geleden werd duidelijk dat Else Bos, verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenfondsen en verzekeraars, tot na de zomervakantie afwezig is. Zij moet een chemokuur ondergaan.