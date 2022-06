Horeca heeft nog geen plan voor nieuwe coronagolf: ’Thuisblijven als je besmet bent’

Restaurants, cafés, discotheken en andere horecabedrijven waren bij eerdere golven een belangrijke brandhaard. Relatief veel mensen liepen daar het virus op, bijvoorbeeld tijdens de ’dansen met Janssen’-golf in juli vorig jaar. Om verspreiding te voorkomen moest de horeca dicht, en daarna mochten de zaken alleen met veel voorzorgsmaatregelen open. De sector was daar niet over te spreken.

„We denken graag mee”, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over de gesprekken met het ministerie. Hij vindt dat eerst duidelijk moet zijn wat de effecten van bepaalde maatregelen in het verleden zijn geweest. „Het eerder sluiten van de horeca heeft niet gewerkt”, noemt hij als voorbeeld. „Mensen kwamen daarna op andere plekken bij elkaar.”

KHN wil de komende weken samen met de overheid bekijken wat er wel heeft gewerkt. Dan kan worden gekeken naar de beperking van het aantal bezoekers per ruimte, looppaden, ontsmettingsmiddelen, spatschermen en het coronatoegangsbewijs. Maar als eerste moeten mensen die besmet zijn met corona thuisblijven bij een nieuwe golf, net als kwetsbaren, denkt Willemsen. Volgens KHN is de horecasector nog aan het herstellen van de crisis. De branche zit niet te wachten op grote beperkingen zonder compensatie.

Het ministerie heeft wel plannen gekregen van onder meer scholen, kinderdagverblijven, de sport, winkels, contactberoepen, het openbaar vervoer, rijscholen, de luchtvaart en veerbootexploitanten.

Najaar

In september krijgt de Kamer te horen hoe de plannen van de sectoren eruit zien. Volgens Kuipers is de kans heel groot dat het aantal coronabesmettingen in het begin van het najaar weer begint te stijgen. „Neem dan alvast simpele maatregelen die je niet in omzet of op een andere manier raken. Ga niet wachten met je plannen of met je eerste voorbereidingen, zoals ventilatie, schermen of het gebruik van mondkapjes. Het helpt om te zorgen dat je eigen zaak door kan draaien.” De overheid zal het signaal geven wanneer het tijd is om deze maatregelen in te voeren, zei Kuipers.

De plannen van de sectoren moeten de basis worden voor coronamaatregelen. Kuipers kan daar wel van afwijken als het aantal besmettingen hard stijgt en de druk op de samenleving toeneemt. „Op het moment dat de cijfers door het dak gaan, kunt u met al deze plannen uitsluiten dat er op enig moment weer maatregelen nodig zijn? Nee, dat kan ik niet. Ik hoop dat we hiermee in staat zijn om het heel lang van ons weg te houden, maar ik kan het niet uitsluiten. ”