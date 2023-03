Frits van Eerd keert niet terug als ceo van Jumbo

Het strafrechtelijk onderzoek door het OM naar betrokkenheid bij Van Eerd bij witwassen en btw-fraude is nog niet afgerond. De witwaspraktijken zouden hebben plaatsgevonden via onder meer vastgoedtransacties, autohandel en sponsoring in de motorcross. Eind vorig jaar vond de Fiod honderdduizenden euro’s aan contant geld in de woning van Van Eerd.

Van Eerd blijft als aandeelhouder nauw betrokken bij belangrijke strategische ontwikkelingen binnen Jumbo.

Van Veen werkte van 2004 tot medio 2022 als cfo van Jumbo, waarna hij in de raad van commissarissen zitting nam. Hij stond samen met Karel, Colette, Frits en Monique van Eerd aan de basis van de Jumbo-formule die in 20 jaar van 30 naar ruim 700 winkels is gegroeid. Colette Cloosterman-van Eerd wordt president-commissaris. Zij volgt hiermee haar vader en grondlegger Karel van Eerd op, die in december op 84-jarige leeftijd overleed. Hij droeg in 2009 de dagelijkse leiding over aan zijn zoon Frits.

Jumbo kwam vorig jaar niet alleen door de witwaszaak negatief in het nieuws, maar ook door een blunder met een WK-reclame met dansende bouwvakkers. Dit leverde kritiek op omdat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar bouwvakkers uit vooral Zuid-Azië zeer slecht behandeld zijn. In november werd de spot direct stopgezet.

De totale omzet van de Jumbo Groep (inclusief restaurantformule La Place) kwam over 2022 voor het eerst boven de 10 miljard euro uit.